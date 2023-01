Gaspillage alimentaire en période d'inflation : voici comment lire l'étiquetage des produits

Une étiquette contient souvent beaucoup de textes, d'images, de labels et de symboles, souvent en petits caractères. Une étude de Test Achats, dans laquelle près de 1.200 consommateurs belges ont été sondés, explique que plus de 30% des consommateurs interrogés ne se retrouvent pas dans l'étiquetage des produits. Résultat : le Belge jette trop vite. Or, en période de crise, où les aliments ont presque augmenté de 20% en un an, c’est un gaspillage dont la planète et le portefeuille se passeraient bien.