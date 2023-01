Des tonnes de vêtements et d’appareils électroniques détruits : un modèle économique avantageux pour les entreprises

On estime que 92 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année dans le monde, dont seulement 1 % est recyclé. Une catastrophe pour le climat, puisque l’industrie de l’habillement est responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’électronique, il est de 4 %. Ces deux secteurs ont un impact plus important sur le climat que le transport aérien et maritime réunis.

”Moins coûteux de les détruire”

Les “retours gratuits” représentent un coût moyen de 12,50 euros pour un magasin en ligne. “Vous avez besoin de personnel pour tout déballer et vérifier si cela peut encore être vendu. Pour les produits bon marché et ceux dont la marge bénéficiaire est faible, il est donc moins coûteux de les faire détruire”, explique l’experte en commerce de détail Els Breugelmans (KU Leuven). Le client est aussi au milieu pour quelque chose. “Toute personne qui achète de nouveaux vêtements n’apprécie pas qu’ils soient déjà portés. De même pour les appareils électroniques dont la boîte a été ouverte.”

Selon Stefan Van Rompaey, du site Web RetailDetail, les grands acteurs tels qu’Amazon vont même jusqu’à dire que vous n’êtes pas obligé de renvoyer le produit. “Ensuite, ils vous envoient un nouveau produit gratuitement et vous pouvez garder celui qui ne vous a pas plu.”

Les retours gratuits sont sous pression depuis un certain temps. Non seulement en termes de durabilité, mais aussi en termes de rentabilité. “Grâce à l’intelligence artificielle et à la réalité virtuelle, vous pouvez essayer des vêtements virtuellement : cela limitera le nombre de retours à l’avenir”, explique M. Breugelmans.