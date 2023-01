En 2021, la croissance économique a atteint 6,2 % en Flandre, 5,7 % à Bruxelles et 4,4 % en Wallonie.

Ce niveau de croissance a permis à l’activité économique de la Flandre d’être en progrès d’1,5 % en 2021 par rapport à son niveau prévalant avant la crise. L’activité a quasiment rattrapé son niveau de 2019 à Bruxelles alors qu’elle est demeurée 1,5 % inférieure en Wallonie à son niveau pré-Covid.

À Bruxelles, la croissance en 2021 a été le plus vigoureusement soutenue par les activités spécialisées, techniques et scientifiques (+0,8 point de pourcentage). Malgré un rebond non négligeable en 2021, la valeur ajoutée de l’horeca à Bruxelles est demeurée 47,3 % inférieure à son niveau prévalant avant la pandémie.

Le commerce retrouve des couleurs

En Flandre et en Wallonie, le commerce avait particulièrement souffert en 2020. En 2021, il a retrouvé des couleurs. Il s’agit même de la composante ayant le plus fortement contribué à la croissance dans ces deux régions (+1,6 point de pourcentage en Flandre et +1,4 point de pourcentage en Wallonie).

Malgré des évolutions relativement symétriques dans ces deux régions, la croissance en Wallonie a été sévèrement ralentie par le recul de la valeur ajoutée dans l’industrie pharmaceutique (-1,4 point de pourcentage), note l’ICN et la BNB. “Ce repli est en grande partie dû à l’effondrement, chez l’un des grands acteurs de la branche, des ventes d’un vaccin à l’étranger, sans que ses coûts n’aient diminué”, explique-t-on.

L’emploi tient le coup

Enfin, l’emploi s’était plus ou moins maintenu en 2020 grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics et a ensuite fortement progressé en 2021 : surtout en Flandre (+2,1 % ou +59.300 personnes) et en Wallonie (+1,9 % ou +24.650 personnes). À Bruxelles, la croissance de l’emploi a été plus contenue (+0,9 % ou +6.350 personnes), ayant été notamment freinée par le recul de l’emploi dans l’horeca, le commerce et les services financiers.

Dans les trois régions, l’emploi indépendant a de nouveau progressé en 2021 à un rythme plus soutenu que l’emploi salarié.