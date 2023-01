Willy Borsus sur l'aéroport de Liège: "Ce fut long et compliqué, mais le résultat équilibré"

"Oui, ce fut long et compliqué, mais le résultat équilibré mérite d'être souligné", a réagi le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR) samedi soir. "Il préserve le développement de l'emploi et le développement de l'aéroport - il était essentiel pour moi de ne pas précipiter 10.000 familles dans l'angoisse - et respecte les préoccupations des riverains."