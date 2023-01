La fortune d'Adani était évaluée à environ 130 milliards de dollars jusqu'à la semaine dernière, ce qui en faisait le troisième homme le plus riche du monde. Ayant abandonné ses études, Adani avait passé son adolescence à Bombay à trier des diamants. Après avoir créé une entreprise d'import-export, il a connu son heure de gloire en 1995, avec l'acquisition d'un port maritime, au moment où l'économie indienne commençait à s'épanouir.

Aujourd'hui, le groupe Adani est présent dans tous les domaines, de la production d'électricité à l'extraction du charbon en passant par le ciment, les médias et l'alimentation.

Ses détracteurs affirment que sa proximité avec le Premier ministre indien Narendra Modi, tous deux originaires de l'État du Gujarat, a donné à son groupe un avantage injuste pour remporter des marchés.

Grâce à la hausse vertigineuse du cours des titres de ses sept entreprises cotées en Bourse, Adani est devenu l'homme le plus riche d'Asie. Elles avaient une valeur marchande en janvier d'environ 220 milliards de dollars. Au niveau mondial, seuls Elon Musk et Bernard Arnault et sa famille étaient plus riches que lui, selon Forbes.

Des accusations sérieuses et multiples

Le 24 janvier, le groupe d'investissement américain Hindenburg Research accuse Adani Group de "manipulation éhontée des actions et de fraude comptable sur plusieurs décennies".

Réitérant des préoccupations existantes concernant l'endettement du groupe Adani, Hindenburg signale que le frère aîné Vinod Adani "par l'intermédiaire de plusieurs associés proches, gère un vaste réseaux d'entités fictives offshore".

"Nous pensons que le groupe Adani a été en mesure d'effectuer une fraude importante et flagrante au grand jour, en grande partie parce que les investisseurs, les journalistes, les citoyens et même les politiciens ont eu peur de parler par crainte de représailles", fait valoir Hindenburg.

Des milliards de dollars de perdus

Selon Bloomberg News, le rapport Hindenburg a provoqué une liquidation massive des actions des entreprises d'Adani, qui ont perdu près de 68 milliards de dollars en valeur boursière. Les échanges portant sur certains titres du groupe ont dû être temporairement interrompus. La fortune personnelle d'Adani a plongé de près de 40 milliards de dollars et il a dégringolé au huitième rang de la liste des fortunes mondiales établie par Forbes en temps réel.

Cette affaire éclate au moment où Adani Group cherche à lever 2,5 milliards de dollars par le biais d'une vente d'actions dont l'échéance est prévue mardi.

Le 25 janvier, le directeur financier d'Adani qualifie le rapport Hindenburg de "combinaison malveillante de désinformation sélective et de vieilles accusations, sans fondement, discréditées, examinées et rejetées par les plus hauts tribunaux indiens".

Dimanche, le groupe a publié un rapport de 413 pages destiné à réfuter les accusations de Hindenburg, qu'il surnomme les "Madoffs de Manhattan", en référence à l'homme d'affaires américain véreux Bernard Madoff. "Ce n'est pas seulement une attaque injustifiée contre une entreprise spécifique, mais une attaque calculée contre l'Inde, l'indépendance, l'intégrité et la qualité des institutions indiennes, ainsi que l'histoire de la croissance et l'ambition de l'Inde", s'est défendu le groupe Adani.

Ventes massives d'actions

Les titres de certaines entreprises d'Adani se sont un peu ressaisis lundi, mais dans l'ensemble, les investisseurs ont continué à s'en débarrasser, réduisant en fumée des milliards de dollars de valeur boursière.

Lundi à la Bourse de Bombay, Adani Enterprises a terminé en hausse de 4,21 % mais les titres Adani Total Gas et Adani Green Energy ont dévissé de 20 %, Adani Transmission de 14,91 %. Adani Power et Adani Wilmar ont chuté de 5 % tandis qu'Adani Ports & SEZ a cédé 0,29 %. L'action ACC a fini en hausse de 1,10 % et Ambuja Cements de 1,65 %.