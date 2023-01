Ce sont les coupures de 20 et de 50 euros qui sont les plus fréquemment falsifiées en Belgique, selon la BNB. Elles représentent 70 % des faux billets saisis. La Banque nationale souligne que le nombre de faux billets en circulation est très limité par rapport au nombre de billets authentiques. Les billets de banque suspects sont également faciles et rapides à détecter, dit l'institution.

Au niveau mondial, 376 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation en 2022, soit une hausse de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Selon la Banque centrale européenne, cette augmentation est liée à la reprise de l'activité économique après la crise du coronavirus.

On estime à 13 le nombre de faux billets par million d'euros en circulation dans la zone euro. Ce nombre a augmenté pour la première fois en sept ans. L'an dernier, il s'élevait encore à 12, et 48 en 2015. Le risque d'être confronté à un faux billet est donc faible, selon la Banque nationale.