La croissance mondiale devrait être meilleure qu'attendu en 2023 et flirter avec les 3 %

Une croissance mondiale de 2,9% est attendue en 2023, selon le FMI, qui a relevé ses prévisions, le spectre d'une récession s'éloignant en Allemagne et en Italie, et plus largement, en zone euro, tandis que la réouverture de la Chine devrait soutenir l'économie.