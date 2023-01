Le Brexit coûte 100 milliards de livres par an à l'économie britannique

"La principale conclusion est que la séparation du marché unique a frappé l'économie britannique plus rapidement que ce que nous, et la plupart des prévisionnistes, avions anticipé", commentent les économistes Ana Andrade et Dan Hanson dans le dernier rapport de Bloomberg Economics.

Selon ces deux experts, si le Royaume-Uni était toujours dans l'Union, il pourrait compter sur 370 000 travailleurs d'autres Etats membres, qui ne sont dès lors plus à sa disposition. Et ce déficit ne peut être que partiellement compensé par l'immigration hors UE.