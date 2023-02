Le pétrole se maintient avant une réunion décisive de la Fed

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, prenait 0,06% à 85,51 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, montait de 0,28% à 79,09 dollars.

Le marché pétrolier attend la première décision monétaire de l'année de la banque centrale américaine (Fed), dont l'issue devrait influer sur la demande en or noir. En effet, en cas de ralentissement du rythme des hausses des taux d'intérêt, le pétrole bénéficierait du soutien d'un dollar plus faible. La dépréciation de la devise américaine encourage en effet les achats de pétrole, libellés en billet vert, les rendant plus attractifs.

Les yeux tournés vers l'Opep +

Les investisseurs auront également les yeux tournés vers l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+), qui tiennent mercredi une réunion technique, son comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), pour discuter des conditions actuelles du marché.

Les analystes de DNB s'attendent à ce que le comité ne recommande aucun changement dans la stratégie de production de l'alliance.

Une hypothèse partagée par Craig Erlam, analyste d'Oanda, qui s'attend à ce que le comité préconise "de maintenir la production stable, l'incertitude entourant les perspectives économiques mondiales étant susceptible d'assombrir les prévisions de la demande".

Le JMMC n'a pas de pouvoir décisionnaire quant à une augmentation ou une réduction des quotas de production du groupe Opep+, mais fait des recommandations servant de base aux mesures prises lors des réunions ministérielles de l'organisation.

Le JMMC peut aussi convoquer une réunion plénière s'il l'estime nécessaire.

L'état des stocks américains

Enfin, le marché attend aussi la publication de l'état des stocks américains de pétrole par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La fédération de professionnels du secteur, l'American Petroleum Institute (API), a estimé mardi soir que les stocks de brut avaient augmenté de 6,3 millions de barils la semaine dernière, et ceux d'essence de 2,7 millions de barils. Les données de l'API sont réputées toutefois moins fiables que celles de l'EIA.

Les analystes tablent quant à eux sur une baisse d'un million de barils des réserves commerciales de brut, mais prévoient une hausse de 2 millions de barils d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.