Paris-Venise, Amsterdam-Barcelone... L'UE soutient les liaisons transfrontalières avec 10 projets pilotes

L'un des projets retenus concerne le train de nuit Paris-Venise que veut (re)créer la compagnie privée française Midnight Trains, qui entend lancer des "hôtels sur rail" confortables.

La Commission a également sélectionné le train de nuit Amsterdam-Barcelone d'European Sleeper, jeune compagnie belgo-néerlandaise qui doit lancer ses premières liaisons nocturnes en mai entre Bruxelles, Amsterdam et Berlin.

Elle veut aussi aider le lancement des liaisons franco-espagnoles envisagées par le gouvernement régional catalan, entre la Catalogne et l'Occitanie.

Les dix projets pilotes sélectionnés par Bruxelles doivent permettre de s'attaquer aux problèmes d'homologation des matériels et autres obstacles aux liaisons entre pays.

"La Commission soutiendra ces projets pilotes en facilitant les contacts entre les parties prenantes concernées et en fournissant son assistance", a-t-elle écrit dans son appel à candidatures, lancé l'été dernier.

Bruxelles se propose en particulier d'aider les opérateurs à s'y retrouver dans la législation européenne et à identifier les aides existantes ou à venir.

Très lucrative Amsterdam-Londres

Autre projet aidé: celui des chemins de fer néerlandais NS et d'Eurostar (filiale à 56% de la Française SNCF) pour développer la très lucrative liaison Amsterdam-Londres, dont le développement est entravé par un manque de place et de moyens pour contrôler les papiers des passagers, suite au Brexit.

Sont également retenus un bouquet de liaisons entre l'Allemagne, le Danemark et la Suède qui intéresse plusieurs compagnies, dont les SJ suédois, les DSB danois, la Deutsche Bahn allemande, Snälltåget (filiale du Français Transdev), FlixTrain (cousin ferroviaire de l'Allemand FlixBus) et même les chemins de fer tchèques Ceské dráhy.

La Commission a ajouté des liaisons Munich-Vienne-Budapest, une connexion entre l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie, une coproduction publique germano-italienne pour Munich-Rome et Munich-Milan (Deutsche Bahn et Trenitalia), et un Munich-Zurich de FlixTrain, ainsi que des liaisons Madrid-Lisbonne et Lisbonne-Porto-La Corogne présentées par Ilsa (iryo), filiale espagnole de Trenitalia.