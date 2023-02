La BCE garde le cap : bonne surprise pour les investisseurs

Comme les observateurs le suspectaient depuis des semaines, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu la pression sur les taux d’intérêt dans le but de freiner l’inflation. Jeudi, au terme de la réunion du Conseil des gouverneurs, l’institut d’émission a donc annoncé une nouvelle hausse de 50 points de base (0,50 %) de ses principaux taux directeurs. Dès lors, explique la BCE, “les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 3,00 %, 3,25 % et 2,50...

