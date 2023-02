Cette hausse, à l'issue du Conseil des gouverneurs de jeudi, porte le taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit à 2,5% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 3,0 %, au plus haut depuis novembre 2008.

Les gardiens de l'euro affrontent une envolée massive des prix déclenchée par la guerre russe en Ukraine, ce qui les a amenés à lancer un cycle de hausses de taux en juillet, inédit par son ampleur et mettant fin à près d'une décennie d'argent pas cher.

De son côté, la Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur de 50 points de base à 4 %, niveau le plus haut depuis 2008, pour contrer une inflation qui dépasse encore 10 % au Royaume-Uni, mais a ouvert la voie à la fin du cycle de resserrement. "S'il y a des preuves de pressions (inflationnistes) persistantes, alors de nouveaux tours de vis de la politique monétaire seraient nécessaires", affirme la BoE dans les minutes de sa réunion, qui ne mettait pas de conditions à une action future ces derniers mois.