Montres, bijoux, voitures mais aussi... BD et fossiles: ces objets qui valent une fortune aux enchères

La plateforme Catawiki a non seulement vu un plus grand nombre d’acheteurs en quête d’investissement refuge, mais aussi davantage de vendeurs désireux de profiter d’un engouement pour le luxe. Les Belges ont contribué aux achats à concurrence de 300 000 objets.

La plateforme d’enchères Catawiki, spécialisée dans les objets d’exception dans le luxe, l’art et les objets de collection, a signé une année 2022 mirifique clôturée sur un nombre record de plus de 3,7 millions d’objets proposés à la vente dont plus de 3 millions ont trouvé acquéreur. Sur le seul mois de novembre, le plus fameux de son histoire qui a débuté aux Pays-Bas en 2008, pas moins de 450 000...