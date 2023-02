L'inflation en Turquie retombe sous les 60 % en janvier, même si certains contestent les chiffres officiels

L'inflation en Turquie a ralenti en janvier pour le troisième mois consécutif, à 57,7 % sur un an contre 64,3 % en décembre, selon les données officielles publiées vendredi. Ce tassement s'explique par un "effet de base", les prix ayant continué à augmenter mois après mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 6,7%.