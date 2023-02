Rebondissement au sein du gouvernement: la prolongation de vieilles centrales nucléaires est envisagée

À lire aussi

Le gouvernement fédéral demande à l’organisme de surveillance de la sécurité nucléaire, l’AFCN, d’étudier la possibilité de prolonger la durée de vie de nouvelles centrales nucléaires. Cette décision a été prise par le cabinet nucléaire vendredi, a confirmé une source gouvernementale à Belga, suite à des rapports antérieurs de VTM et HLN.

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten ont été chargés de contacter l’exploitant Engie, de préparer un dossier de sécurité et de le soumettre à l’AFCN. Il s’agirait d’ajuster la consommation de carburant, ce qui permettrait aux centrales de fonctionner plus longtemps, ainsi que d’utiliser du carburant supplémentaire.

L’analyse devrait être prête pour la fin du mois de mars afin que le gouvernement puisse décider de la sécurité de l’approvisionnement pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027. En cas de pic de consommation, il peut alors manquer entre 900 mégawatts et 1,2 gigawatt, selon l’opérateur de haute tension Elia.