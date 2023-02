Une diminution importante est également enregistrée au Danemark (-8,4%) et en Suède (-7,1%), tandis qu'une progression des ventes de détail a été observée à Malte (+5,7%), en Roumanie (+5,3%) et en Espagne (+4,6%).

Sur une base annuelle, les ventes du secteur "alimentation, boissons et tabac" ont chuté de 6,9% dans la zone euro et les ventes par correspondance et internet de 5,5%. Celles de carburant ont par contre progressé de 6% par rapport à fin 2021.

Par rapport au mois précédent, les ventes au détail ont par ailleurs chuté de 2,7% en décembre dans la zone euro, et de 3,1% en Belgique.

Le niveau moyen annuel du commerce de détail pour l'année 2022 a toutefois augmenté de 0,7% dans la zone euro par rapport à l'année 2021.