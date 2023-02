Cette année, l'indice pivot ne serait pas dépassé avant le mois de juin, selon le Bureau de planification. Auparavant, elle supposait encore un dépassement en avril. La dernière fois que l'indice pivot a été dépassé, c'était en novembre de l'année dernière.

Les prévisions n'ont pas encore pris en compte les mesures relatives à la réforme de la facture énergétique annoncées par le gouvernement hier/lundi, a ajouté le Bureau du Plan. Son calcul suppose toujours une TVA de 21 % sur le gaz naturel et l'électricité à partir d'avril. Cette augmentation de la TVA ne se concrétisera finalement pas, et des droits d'accises viendront la remplacer, ce qui pourrait faire baisser encore plus les factures d'énergie - et donc l'inflation.

Pour 2024, le Bureau du Plan table sur une inflation annuelle moyenne de 2,9 %. Il prévoit également deux dépassements de l'indice pivot cette année-là : en janvier et en novembre. Un mois après le dépassement, les prestations sociales seront augmentées de 2 %, et un autre mois plus tard, les salaires des fonctionnaires. Dans le secteur privé également, les salaires - souvent avec un certain retard - sont adaptés à l'augmentation de la longévité.

Dans ses perspectives, le Bureau du Plan prend en compte un prix du pétrole de 85 dollars le baril en moyenne cette année et de 80 dollars le baril en 2024. Le taux de change de l'euro serait en moyenne de 1,10 dollar par euro en 2023 et de 1,12 dollar par euro en 2024.