Et cette démesure, on la retrouve aussi dans les prix, surtout sur le marché secondaire. “Depuis des années, les billets pour le Super Bowl sont les plus demandés de tous les sports professionnels. Si certains fans de football peuvent les acheter par l’intermédiaire de leur équipe ou de NFL On Location Experiences, la plupart des personnes assistant au match se tournent vers le marché secondaire ou de revente”, note la journaliste Jastra Kranjec. “Cela signifie que les billets ne sont pas vendus directement à la source et que leur prix est dicté par la demande plutôt que par le coût réel. Et ce prix a considérablement augmenté au cours des dix dernières années.”

Près de 10 000 dollars la place

D’après les données récoltées par SportsLens.com, le prix moyen d’un billet pour le Super Bowl sur le marché secondaire a presque triplé en une décennie et atteindra 9 915 dollars en 2023, soit “les billets les plus chers de l’histoire du Super Bowl”…

En comparaison, pour l’édition 2010, “le prix moyen d’un billet sur le marché secondaire était de 2 329 dollars, selon les données de Statista et TicketIQ. Après être passé à 3 649 dollars en 2011, le prix moyen des billets est resté autour de 2 500 dollars les années suivantes”, note encore Jastra Kranjec, qui pointe un virage en 2015 lors du Super Bowl 49, avec un bond à 9 723 dollars. “Bien que ce chiffre soit tombé à 4 625 dollars en 2016, le prix moyen est resté trois fois plus cher qu’avant la crise des billets de 2015.”

Pas de quoi refroidir les spectateurs, puisque des billets premium se vendent même au-delà des… 40 000 dollars.

Une attractivité toujours grandissante

Cette clôture de la saison de NFL s’apprête donc, encore une fois, à affoler tous les compteurs. Connu pour ses publicités légendaires et son traditionnel spectacle de la mi-temps, le match devrait à nouveau attirer des millions de téléspectateurs. “Selon l’enquête sur les dépenses liées au Super Bowl 2023 de la National Retail Federation, les consommateurs américains devraient dépenser environ 16,5 milliards de dollars pour des achats liés au Super Bowl cette année, soit la deuxième valeur la plus élevée après 2019. Ces achats comprennent la nourriture et les boissons, les marchandises liées au jeu, d’autres vêtements, des décorations, des téléviseurs et des paris sur le jeu.”