Or, une étude réalisée par l'ONG européenne Transport & Environment (T&E) suggère que les voitures hybrides rechargeables ont des performances bien moins bonnes que ce que les résultats des tests laissent penser.

Des chercheurs ont roulé, à la demande de T&E, avec trois voitures plug-in hybrides de milieu de gamme, parmi les plus vendues, sur plusieurs trajets dans et autour de la ville autrichienne de Graz. Lors d'un trajet test dans le centre de la ville autrichienne, l'autonomie des batteries est apparue nettement plus faible qu'annoncé, d'un quart voire jusqu'à moitié moindre en fonction des modèles.

Quant au trajet hybride aller-retour réalisé entre la banlieue de Graz et le centre-ville, il a mis en lumière des émissions sensiblement plus élevées que les chiffres officiels.

Ces résultats posent la question, selon T&E, de savoir si les véhicules hybrides rechargeables méritent de se voir accorder des incitants verts de la part des autorités.