Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 0,42% à 85,45 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, gagnait 0,38% à 78,77 dollars.

Pour Stephen Innes, analyste chez SPI, "nous sommes au +pic+ de la hausse de la demande chinoise au premier trimestre avec la réouverture" du pays et elle devrait désormais rester stable.

"La Chine a importé 11 millions de barils par jour en janvier", explique-t-il, "et en février, nous devrions assister à une légère baisse, car les raffineries d'Etat commenceront à effectuer des travaux de maintenance entre fin mars et mai".

Depuis l'abandon des derniers vestiges de sa très stricte politique sanitaire du zéro-Covid, la réouverture de la Chine suscite des espoirs chez les investisseurs, qui attendent une reprise de la demande dans le pays, premier importateur de brut au monde.

Mais cette reprise reste "mouvementée", souligne M. Innes, entre une nouvelle vague de contamination au Covid-19 à laquelle le pays doit faire face, et un manque de signes concrets de reprise de la demande, érodant les espoirs des investisseurs.

Les perspectives de la demande chinoise restent cependant positives et continuent de pousser les prix du brut à la hausse, à mesure que le pays combat l'épidémie de Covid-19, et que son activité industrielle et les voyages reprennent.

Demande scrutée aux Etats-Unis

La demande de pétrole aux Etats-Unis, premier pays consommateur de brut, est également scrutée.

Il s'agit d'"un problème majeur", rappelle James Harte, de TickMill Group. "Les données récentes de l'industrie ont montré que la baisse de la demande aux États-Unis est une tendance qui se renforce", explique-t-il.

Le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fait état d'une augmentation des réserves commerciales de pétrole brut de 2,4 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis.

Et la production américaine de pétrole brut "a encore augmenté la semaine dernière, revenant à ses niveaux les plus élevés depuis le début de 2020, ce qui a un effet modérateur sur les prix", poursuit M. Harte.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'échangeait à 54,81 euros le mégawattheure (MWh), se rapprochant de son plus bas prix depuis début septembre 2021 atteint à la mi-janvier à environ 51 euros.

Les températures devant rester supérieures à la moyenne au cours des deux prochaines semaines, les analystes d'Energi Danmark estiment qu'il est désormais "peu probable" que nous assistions "à des prélèvements importants dans les stocks de gaz".

"L'Europe sortira de l'hiver dans une situation très solide pour le reste de l'année 2023", poursuivent-ils.