Au milieu de l'année 2022, on a enregistré un rendement négatif de 13 % en moyenne, mais cette situation s'est donc encore un peu aggravée au second semestre. PensioPlus fait référence aux "conditions extrêmement difficiles des marchés financiers, avec une guerre en Europe, une crise énergétique généralisée et une inflation historiquement élevée". En 2021, les fonds de pension avaient encore réalisé un rendement de 9 %.

Les rendements négatifs sont plus fréquents. "Mais ce n'est qu'un instantané dans le temps", déclare Marc Van den Bosch, secrétaire général adjoint de PensioPlus. "Si vous faites le même exercice à la fin du mois de janvier, 4 points de pourcentage de ces 15 % ont été rattrapés". L'organisme sectoriel souligne que les fonds de pension sont avant tout des investisseurs à long terme. "Le rendement moyen à long terme sur une période de 38 ans est de 6,07 % en termes nominaux", peut-on lire. "Après déduction de l'inflation, cela revient à un rendement réel de 3,78 %."

Les fonds de pension belges gèrent le deuxième pilier des pensions, qui sont des pensions complémentaires par l'intermédiaire de l'employeur ou d'un travailleur indépendant. Ils font fructifier l'argent déposé en investissant dans des actions, des obligations, des biens immobiliers, des liquidités et d'autres actifs. Plus de 4 millions de personnes disposent d'un tel deuxième pilier.

Les fonds de pension sont tenus de détenir à tout moment des actifs suffisants pour faire face aux obligations en matière de pension - les paiements. En raison des rendements négatifs, certains fonds n'y arrivent pas pour le moment, déclare Marc Van den Bosch. "Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour restaurer les tampons et des mesures de récupération seront nécessaires pour un certain nombre de fonds", peut-on également lire dans le communiqué de presse de PensioPlus. Une partie du problème se résoudra d'elle-même lorsque les rendements redeviendront positifs. Et, souligne la fédération du secteur, "le ratio de financement moyen au niveau du secteur reste adéquat." FUL/VDH/