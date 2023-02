Le prix du gaz continue de chuter en raison de la baisse de la consommation

Sur l'importante bourse du gaz d'Amsterdam, le prix du mégawattheure a baissé de 4 % à 51,79 euros lundi matin. Avec un niveau de prix d'environ 50 euros, le prix du gaz se rapproche à nouveau des niveaux les plus bas depuis septembre 2021. Au plus fort de la crise énergétique, fin août de l'année dernière, plus de 300 euros par mégawattheure devaient encore être payés.

Les craintes que l'Europe soit confrontée à un rationnement du gaz et à des coupures de courant cet hiver ne se sont pas concrétisées en raison d'une combinaison de facteurs. Les conditions climatiques douces ont limité la demande de gaz pour le chauffage et les pays européens ont importé beaucoup de gaz naturel liquéfié (GNL) pour compenser les pertes d'approvisionnement en gaz russe. En conséquence, les installations de stockage de gaz sont beaucoup plus pleines que la normale pour cette période de l'année.

Les installations de stockage européennes sont actuellement remplies à environ 65 % en moyenne, selon les données de Gas Infrastructure Europe. Et les stocks pourraient même dépasser les 50 % cet hiver. Cela représenterait le double du niveau de stockage de l'année précédente.