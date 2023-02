Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, nommée principale conseillère économique de Biden

"Lael, l'une des principales macroéconomistes du pays, apporte une profondeur d'expertise économique nationale et internationale extraordinaire", s'est réjoui Joe Biden, cité dans le communiqué.

"Elle est une figure de confiance dans nos institutions économiques et comprend comment l'économie affecte les gens", a ajouté le président.

Et ses près de neuf années passées à la Fed, où elle avait été nommée gouverneure en 2014 par Barack Obama, lui seront un atout précieux face au principal sujet économique du moment: l'inflation.

C'est en effet la Fed qui est à la manoeuvre pour tenter de faire ralentir la hausse des prix.

Favorable à un système financier strictement régulé, elle est une "colombe" monétaire, penchant pour une politique des taux plutôt accommodante - par opposition aux "faucons".

La Fed a confirmé dans un communiqué que Mme Brainard a présenté sa démission de la Réserve fédérale, qui sera effective autour du 20 février.

"Lael a apporté un talent formidable et de superbes résultats à tout ce qu'elle a fait à la Réserve fédérale. (...) Elle nous manquera vraiment", a salué le président de l'institution, Jerome Powell, cité dans le communiqué.

Jared Bernstein au CEA

Démocrate, spécialiste de l'économie internationale, Lael Brainard a conseillé l'ancien président Bill Clinton. Puis, sous l'ère Obama, a été vice-secrétaire au Trésor - l'équivalent du ministère de l'Economie et des Finances - chargée des affaires internationales.

Joe Biden a également fait état, dans son communiqué, de son intention de nommer l'un de ses actuels conseillers économiques, Jared Bernstein, à la tête du Conseil des conseillers économiques (CEA), une autre entité rattachée à la Maison Blanche.

Son actuelle responsable, Cecilia Rouse, va en effet retourner enseigner à l'université de Princeton.

"Jared est un penseur brillant et l'un de mes conseillers économiques les plus proches et les plus anciens", a commenté Joe Biden.

"C'est un expert de l'autonomisation du travail et d'une politique économique centrée sur les travailleurs, qui est depuis longtemps au coeur de ma vision économique", a ajouté le président américain.

Sa nomination devra être validée par le Sénat.

Le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche (CEA) a été créé par le Congrès en 1946 et comprend trois membres. Il est chargé de conseiller le président américain sur sa politique économique "sur la base de données, de recherches et de preuves", détaille le site du CEA.

Le Conseil national économique (NEC), mis en place par Bill Clinton en 1993, comprend lui une dimension plus politique, puisqu'il est rattaché au bureau exécutif du président américain, dont il gère la mise en oeuvre du programme économique, entre autres.