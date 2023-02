La Belgique numéro 1 en Europe pour les subventions nettes aux entreprises

Selon les calculs de l'économiste, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management, Paris et Lille, les subventions sur la production aux entreprises, hors secteur financier, ont été de 15,741 milliards d'euros en Belgique en 2021 et représentaient 7,35% de leur valeur ajoutée nette, soit le deuxième niveau le plus élevé dans l'UE après l'Autriche.

Dans notre pays, ces subventions concernent, par exemple, les subventions aux titres services, les réductions de cotisations sociales ciblées ou les réductions de précompte professionnel pour les salaires des chercheurs, selon l'économiste.

S'agissant cette fois des aides publiques à l'investissement des entreprises (hors secteur financier), elles ont atteint 3,123 milliards d'euros en 2021 et représentaient 1,46% de leur valeur ajoutée nette. Dans ce cas, la Belgique est dans la moyenne européenne.

L'économiste a ensuite calculé les impôts sur la production en Belgique, c'est-à-dire les impôts qui ne sont pas liés aux bénéfices des entreprises (Isoc). Dans notre pays, il s'agit par exemple de la taxe de circulation, des accises payées par des sociétés, des impôts sur leurs revenus de biens immobiliers, d'achats de permis d'émission, etc. En Belgique, ces impôts ont atteint 3,951 milliards d'euros en 2021, soit 1,84% de la valeur ajoutée nette, ce qui est inférieur à la moyenne de l'UE (3,1%).

A partir de là, la contribution nette de l'Etat en faveur des entreprises peut être estimée en additionnant les subventions sur la production et les aides à l'investissement, et en soustrayant les impôts sur la production. En Belgique, cette contribution publique nette aux entreprises, hors secteur financier, a été de 14,913 milliards d'euros en 2021, ou 6,96% de leur valeur ajoutée nette, et est supérieure à celle de tous les autres pays de l'Union européenne, selon Eric Dor.

"Ces subventions et aides publiques très généreuses ont pour but de compenser le coût du travail qui est supérieur en Belgique à celui de la plupart des autres pays européens, pour continuer quand même à attirer des entreprises et maintenir l'emploi. Ce coût du travail relativement fort résulte de la nécessité de financer une bonne protection sociale", analyse l'économiste, qui estime que "le risque que les entreprises délocalisent, sans les subventions et aides publiques offertes, serait très grand pour certaines productions industrielles."