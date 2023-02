"Nous nous attendons à ce que (cette contribution) soit d'environ 300 milliards de roubles", soit 3,8 milliards d'euros au taux de change actuel, a déclaré vendredi le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, dans un entretien à la chaîne de télévision Rossiya-24.

Le ministre n'a pas souhaité détailler le mécanisme exact qui sera mis en place, arguant qu'il était encore "en discussion avec les entreprises", mais il a relevé qu'un tel apport "financera des programmes gouvernementaux" face à des "dépenses en hausse".

Selon la presse russe, seules les entreprises bénéficiaires en 2022 seraient concernées par cette "contribution volontaire unique".

M. Silouanov a, lui, uniquement indiqué que les petites entreprises, et celles des secteurs gazier et pétrolier ne seront pas visées par une telle mesure, dont il a dit espérer une décision finale "dans un avenir proche".

Renflouer les caisses de l'Etat

La semaine dernière, Andreï Belooussov, le vice-Premier ministre russe, avait justifié un tel projet par "les très bons résultats financiers" de certaines entreprises en 2022.

Le patronat russe (RSPP) s'est toutefois déjà déclaré contre le mécanisme envisagé, se disant plutôt en faveur d'une augmentation de l'impôt sur les bénéfices de 0,5 point à 20,5%.

Selon de nombreux observateurs, cette mesure doit servir à renflouer les caisses de l'Etat russe, dont les recettes se sont taries depuis décembre selon le ministère des Finances, notamment à cause de rentrées issues des hydrocarbures plus faibles qu'espérées.

Dans son budget annuel, la Russie intègre une hypothèse de 70 dollars le baril de pétrole exporté. Or, le prix moyen de l'Urals - le brut de référence dans le pays - était d'un peu moins de 50 dollars en janvier 2023, selon le ministère des Finances.

Au-delà de cette contribution "unique", d'autres moyens vont être mis en place pour combler ce déficit: la Banque centrale va puiser dans ses réserves de yuan à hauteur de 160 milliards de roubles (2 milliards d'euros). Le Kremlin réfléchit aussi à puiser dans son Fonds de bien-être national, comme il l'a déjà fait dans le passé.

Un projet de loi soumis à la Douma, le Parlement russe, doit par ailleurs entériné la mise en place d'une limitation des rabais consentis par les compagnies pétrolières russes, dont le brut et les produits raffinés sont soumis à un embargo et un plafonnement des prix par l'UE et le G7.

Vladimir Poutine doit assister au congrès annuel du RSPP le 16 mars prochain, ce qui sera la première grande rencontre entre le président russe et le patronat depuis le début de l'offensive en Ukraine.