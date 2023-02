Nouveau changement pour le tarif social: le gouvernement adapte les modalités d'extinction

Pour limiter l'impact de la mesure, le gouvernement a également décidé de garantir le prix le plus bas du marché à ces consommateurs qui ne bénéficieront plus du tarif social. Les fournisseurs devront donc les faire passer automatiquement sur leur produit le meilleur marché.

Les consommateurs concernés devraient y gagner puisque, selon les estimations, le prix de l'énergie sera plus élevé au 2e trimestre qu'aux périodes qui suivent. Au 3e trimestre, selon la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), les prix du tarif social seront proches des prix du marché les plus bas. En tenant compte de la baisse actuelle des prix, la CREG évalue l'impact à 20 euros en plus par mois au troisième trimestre pour le gaz et l'électricité.

La réforme du tarif social sera quant à elle discutée lors du conclave budgétaire de mars.