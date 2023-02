"Il est temps que la Belgique se prononce" : la Région bruxelloise plaide pour un retrait de l'UE du Traité sur la Charte de l'Energie

Le Traité sur la Charte de l'Energie (TCE) est un accord multilatéral de commerce et d'investissement applicable au secteur de l'énergie. Il a été conclu dans les années 1990 avec la Russie afin d'assurer la sécurité des approvisionnements, essentiellement en énergies fossiles, en développant le potentiel énergétique, des pays d'Europe centrale et de l'Est. Le TCE regroupe aujourd'hui 54 parties contractantes, dont la Belgique et l'Union européenne.

Selon Alain Maron, le TCE contient un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats qui en fait l'accord le plus utilisé par les multinationales pour attaquer les Etats devant des tribunaux d'arbitrage privés. Ces dernières ont déjà obtenu plus de 50 milliards d'euros de dédommagement pour des mesures sociales et environnementales prises par les pouvoirs publics. Il a été identifié comme un frein à la transition énergétique par le GIEC.

En raison de son incompatibilité avec l'Accord de Paris sur le changement climatique et le droit de l'Union, le TCE a fait l'objet d'une renégociation qui a duré plus de deux ans.

"Malheureusement, malgré certaines avancées, la proposition de réforme du traité, sur laquelle s'est accordée la cinquantaine de parties prenantes le 24 juin 2022 ne permet pas de résoudre cette incompatibilité. De plus, le TCE modernisé conserve la fameuse clause d'arbitrage qui permet à des investisseurs de poursuivre des États pour leur réglementation énergétique", a détaillé le ministre bruxellois de la Transition climatique, dans un communiqué.

Ces derniers mois, plusieurs Etats membres (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas...) ont plaidé en faveur d'un retrait coordonné de l'Union européenne du TCE. Rejoints par la Pologne, le Luxembourg et la Slovénie, ces pays ont indiqué leur intention d'en sortir, à l'instar de l'Italie qui s'en est retirée en 2016 déjà.

La Commission européenne n'a dès lors pas réussi à obtenir un mandat pour approuver la modernisation du Traité. Pas plus qu'un soutien du Parlement européen qui a adopté de son côté une résolution en faveur d'un retrait de l'UE en novembre dernier.

"Alors que la Commission vient d'arriver à la conclusion, dans un document adressé aux 27 pays membres, ce 07 février 2023, qu'un retrait coordonné de l'UE était la meilleure option envisageable pour respecter les objectifs de transition climatique européens, il est temps que la Belgique se prononce. En l'absence d'un accord entre les régions et l'autorité fédérale, la Belgique s'est, en effet, jusqu'ici abstenue", a encore dit le ministre Alain Maron.