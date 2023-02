Ensign Peak Advisors, une entité gérant les investissements de l’Église, avait déposé des formulaires qui “obscurcissaient le portefeuille de l’Église” et ne rendaient pas bien compte de son contrôle sur les décisions d’investissement de l’Église, a affirmé mardi le gendarme de la Bourse américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC).

L’Église craignait que “la divulgation de son portefeuille, qui en 2018 a atteint environ 32 milliards de dollars, n’entraîne des conséquences négatives”, selon la SEC.

Ensign Peak est une organisation à but non lucratif dirigée par cette Eglise dont le nom officiel est l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (LDS). Mais de 1997 à 2019, Ensign Peak n’a pas déposé de formulaires sur lesquels les gestionnaires de placements doivent divulguer la valeur de certains titres qu’ils gèrent, selon la SEC. Avec “l’approbation” de l’Église, Ensign Peak a créé 13 sociétés fictives situées aux Etats-Unis et a déposé les formulaires en leur nom plutôt qu’au sien. Ces sociétés écrans prétendaient avoir un pouvoir discrétionnaire en matière d’investissement et de vote sur les titres, alors qu’Ensign Peak conservait en fait le contrôle des décisions, a ajouté l’avis de la SEC.

”Nous estimons que le gestionnaire des investissements de l’Église LDS […] s’est donné beaucoup de mal pour éviter de divulguer les investissements de l’Église”, a déclaré Gurbir Grewal, un des responsables de la SEC.

Il a ajouté que l’obligation de déposer des informations exactes et en temps opportun s’appliquait à tous les gestionnaires de placements institutionnels, y compris ceux des groupes à but non lucratif et caritatifs. Pour régler les accusations, Ensign Peak a accepté de payer une amende de 4 millions de dollars et l’Église, une amende de 1 million de dollars.