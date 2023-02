"Ce sera 5 réacteurs, un point c’est tout" : Georges-Louis Bouchez sort les menaces pour forcer la Vivaldi sur le dossier nucléaire

Une information qui a visiblement piqué au vif le président du MR, Georges-Louis Bouchez, pour qui ce sera “5 réacteurs comme décidé”, sinon rien, puisqu’il menace de bloquer tous les dossiers présents sur la table du gouvernement. Il en profite pour accuser la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), de saboter les négociations avec l’énergéticien français afin de favoriser le gaz.

Pourtant, la prolongation des cinq réacteurs ne semblait pas être envisagée par le passé et le vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo) a lui-même rappelé dans une interview au Soir ce samedi qu’il serait dangereux de prolonger plus de deux réacteurs.

Le président de Défi François De Smet a quant à lui regretté les promesses de la Vivaldi qu’elle ne peut pas tenir (”La Vivaldi promet n’importe quoi”) et le fait que les membres de la coalition n’arrivent clairement pas à se mettre d’accord sur le sujet. Ce à quoi le président libéral a répondu “ce sera 5 réacteurs, un point c’est tout”.

Pour rappel, ce mardi, Engie publiait ses résultats, dopés par la flambée des prix du gaz. “En 2022, Engie a réalisé une solide performance financière et opérationnelle”, avait d’ailleurs indiqué la CEO Catherine MacGregor, en citant la croissance organique de 43 % à 9 milliards d’euros du résultat d’exploitation. Néanmoins, le bénéfice net du groupe français a été de seulement 200 millions d’euros (contre 3,7 milliards d’euros en 2021), à cause de provisions et de dépréciations.