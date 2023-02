Aucun rationnement n'est prévu dans les supermarchés belges malgré des importations de légumes "difficiles"

Les mauvaises conditions météorologiques dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord ont réduit l'offre de certains fruits et légumes. Certains supermarchés britanniques ont donc temporairement imposé des limites sur le nombre de produits que les clients peuvent acheter afin de garantir la disponibilité. Cette situation pourrait durer plusieurs semaines.

En Belgique, la situation n'est pas aussi catastrophique... mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème. Dans certains magasins Delhaize, par exemple, on ne trouve plus de poivrons jaunes car, selon la chaîne, ils sont devenus trop chers à l'importation. Au départ, il était également question de poivrons rouges manquants, mais Delhaize a finalement trouvé une solution à ce problème, selon un porte-parole.

Par ailleurs, dans un magasin Colruyt de Hasselt, il a été annoncé que les clients pouvaient prendre maximum cinq morceaux de laitue iceberg, rapporte Het Belang Van Limburg. Il s'agissait d'une initiative locale qui, selon les acheteurs de la chaîne, n'était pas nécessaire. La direction centrale a donc demandé à ce que la restriction soit retirée. "Il n'y a absolument aucune raison de paniquer ou de rationner", a-t-elle déclaré.

Des importations difficiles

L'enseigne Colruyt admet qu'il est actuellement "difficile" de remplir les rayons, mais affirme qu'elle y parvient toujours. Le fait que la situation soit parfois déroutante a plusieurs causes, selon une porte-parole. Les conditions météorologiques dans le sud jouent un rôle, mais il y aurait aussi un virus qui sévit en Espagne et au Maroc, entraînant une baisse des rendements. En outre, la Belgique a réduit ses cultures sous serre en raison des coûts énergétiques élevés.

Les discounters Aldi et Lidl ne voient pas non plus de raison de rationner, même si Lidl confirme également des importations difficiles. Cette chaîne constate une baisse de l'offre de tomates en provenance d'Espagne et du Maroc, "mais nous pouvons encore les proposer".

La situation difficile ne durera pas longtemps car la culture locale belge redémarre : des alternatives locales à l'approvisionnement du Sud apparaîtront alors.

Entre-temps, les consommateurs ressentiront la pénurie dans leur porte-monnaie. Les fruits et légumes - et les aliments en général - sont devenus considérablement plus chers. Delhaize déclare à ce sujet que la chaîne tente de limiter l'impact des importations plus coûteuses sur les prix de vente aux clients.