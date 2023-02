"La crise énergétique sera résolue en 2025, peut-être même en 2024"

Dossier énergie : un an de guerre en Ukraine. Selon l’analyste Henning Gloystein, le problème de l'approvisionnement en gaz va se résoudre. Dans deux autres articles, nous analysons qui est le vainqueur de la guerre énergétique entre l'Europe et la Russie, et pourquoi c'est surtout le prix du gaz qui a flambé.