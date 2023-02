La naissance des oligarques américains : Bernie Sanders dénonce une "inégalité des richesses plus grande que jamais" aux Etats-Unis

Le sénateur américain Bernie Sanders a affirmé que "l'inégalité des revenus et des richesses est plus grande que jamais" aux Etats-Unis, en faveur d'une "classe dominante" et au détriment des travailleurs. "Nous sommes en pleine lutte des classes, et la mauvaise classe est en train de gagner", a lancé l'élu indépendant du Vermont lors d'une conférence au Southbank Centre de Londres pour le lancement de son livre It's OK to Be Angry About Capitalism ("C'est normal d'être en colère contre le capitalisme", ndlr).