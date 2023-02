La part des énergies renouvelables dans la consommation belge s'accroit doucement

Les produits pétroliers gardent une place prédominante et comptaient cette année-là pour 45,9 % de la consommation finale d'énergie en Belgique. Cette large proportion peut s'expliquer notamment par l'hiver rigoureux, dont l'effet a particulièrement été observable dans la consommation de gaz naturel.

Au niveau de la production d'énergie dans le pays, les énergies renouvelables ont représenté 24 % du total, et le nucléaire 70,4 %. Plus de la moitié de l'énergie renouvelable était issue de l'éolien (52,8 %), tandis que l'énergie solaire arrivait en deuxième source (24,7 %) et la biomasse solide en troisième (12,2 %).