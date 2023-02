Cette forte demande de l'Europe a tiré les prix vers le haut, conduisant le marché mondial du GNL à doubler de valeur en 2022 pour atteindre un montant record de 450 milliards de dollars alors qu'en volume il n'a pourtant progressé que de 6%. Pour 2023, l'agence prévoit une nouvelle progression du marché mondial de 4,3%.

"L'Europe a été le premier moteur de l'augmentation de la demande de GNL en se détournant des gazoducs russes. Les cargaisons de GNL livrées à l'Europe ont augmenté de 63% l'an dernier", souligne l'AIE.

Les volumes de GNL importés en Europe ont ainsi augmenté de 66 milliards de m³, selon l'AIE, profitant en premier lieu aux Etats-Unis qui ont fourni les deux-tiers (43 milliards de m³) de ce flux supplémentaire.

L'Europe a trouvé le complément auprès d'autres fournisseurs : le Qatar (5 milliards de m³), l'Egypte (5), la Norvège (3), l'Angola (2) et de l'île de Trinité-et-Tobago (2). L'AIE signale également 2 milliards de m³ livrés par la Russie.

En fin d'année, au plus fort de cette course au GNL, les sites de stockage étant pleins et l'hiver étant doux, "plus de 30 tankers remplis de GNL" attendaient de "se brancher sur des installations de gazéification en Europe plutôt que d'aller vendre leur cargaison moins cher ailleurs", selon l'AIE.

La guerre en Ukraine a aussi fait exploser le besoin en terminaux méthaniers et tankers.

Les commandes de tankers gaziers ont plus que doublé (+130% comparé à 2021) et atteint un record de 165 en 2022, selon des données Refinitiv citées par l'AIE qui précise que les chantiers navals chinois ont engrangé plus d'un tiers des commandes mondiales.

Au total, la consommation mondiale du gaz (GNL et gazoduc) s'est en revanche contractée de 1,6% en 2022 à 4,042 milliards de m³. Elle devrait stagner cette année, toujours selon l'AIE, qui souligne les incertitudes pesant sur ce marché et notamment sur l'économie chinoise.