Les prisons seront aussi perturbées par la grève du 10 mars

La grève des services publics sera également ressentie dans les prisons le vendredi 10 mars. C'est ce qu'a appris mardi Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire. La grève s'inscrit dans le cadre d'une protestation syndicale plus large contre le sous-financement et l'occupation des services publics et des régimes de retraite du gouvernement.