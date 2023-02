Un aviculteur gagne aujourd'hui 15,90 euros pour cent œufs, soit environ 16 centimes par œuf. "Historiquement élevé", dit Wouter Wytynck, spécialiste de l'organisation agricole Farmers' Union. À titre de comparaison, il y a un an, cet éleveur obtenait 7,47 euros pour cent œufs.

Ces prix records sont le résultat de la rareté sur le marché. Alors que les œufs sont très demandés, l'offre est insuffisante. C'est principalement une conséquence de la grippe aviaire, qui a forcé l'abattage de nombreux élevages de poules pondeuses en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique, entre autres, au cours des derniers mois.

En raison du coût élevé de l'énergie et des aliments pour animaux, il n'était pas rentable pour les aviculteurs de commencer ou de poursuivre la production pendant un certain temps au printemps 2022, ce qui a entraîné un nombre encore plus grand de poulaillers vides. Ce n'est qu'à l'automne que la rentabilité s'est améliorée et qu'il y a eu à nouveau plus d'appétit pour installer de nouveaux poulets. Mais le redémarrage de la production prend du temps : il faut compter en moyenne 21 à 22 semaines avant d'avoir de nouvelles poules pondeuses. En d'autres termes, il faut un certain temps pour que la production d'œufs se rétablisse.

Selon M. Wytynck, les prix sont actuellement toujours orientés à la hausse. À l'approche de Pâques, il y a toujours une demande supplémentaire d'œufs, surtout en Allemagne. Là-bas, les œufs colorés sont très populaires à Pâques. "Le prix restera cependant élevé pendant un certain temps. Ce n'est qu'après Pâques que la demande et donc le prix baisseront", prévoit M. Wytynck.

Une pénurie d'œufs n'est ni attendue ni la bienvenue pour l'inflation générale des produits alimentaires, les œufs étant utilisés dans de nombreux produits.