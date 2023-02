L'impact de la grève chez bpost important en Wallonie et à Bruxelles, moindre en Flandre

Les centres de tri du courrier de Bruxelles, Charleroi et Liège sont pratiquement bloqués, ce qui empêche les lettres et les colis d'atteindre les bureaux de distribution, ont indiqué les syndicalistes Geert Cools (ACOD Post) et Luc Tegethoff (VSOA Post). Le blocage de Bruxelles X, notamment, a pour conséquence que les colis et la correspondance arrivent également perturbés dans les bureaux de Flandre. Mais des personnes ont également démissionné de leur travail dans les centres de tri du courrier d'Anvers et de Gand, bien que dans une moindre mesure.

Selon Veerle Van Mierlo, porte-parole de bpost, la grève est liée à la transformation de bpost, qui passe d'un acteur postal traditionnel à une entreprise internationale de commerce électronique, un processus qui nécessite également une organisation différente. Depuis la nomination de Jos Donvil à la tête de l'entreprise, ce processus s'est encore accéléré.

Tegethoff fait référence aux négociations collectives en cours chez bpost et à des "réorganisations ici et là". Celles-ci sont également liées à la décision d'Amazon de développer son propre réseau d'entreprises de livraison de colis. Cela a réduit les volumes de colis pour bpost à plusieurs endroits, notamment en Wallonie et à Bruxelles.

Les syndicats veulent envoyer un signal à la direction avec cette grève. Vendredi, les syndicats et la direction se rencontreront à nouveau. "Nous voulons alors des réponses concernant, entre autres, le calendrier, la planification et l'impact des réorganisations prévues dans les bureaux de poste", a déclaré M. Cools.