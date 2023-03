Cette croissance "spectaculaire" compense le millésime 2021, nettement moins quantitatif avec seulement 1,35 million de litres produits. Il faut dire que les conditions météorologiques avaient alors été nettement plus difficiles, avec les inondations de juillet 2021 notamment. L'année 2022 s'annonce donc comme "exceptionnelle" pour le vin, selon le SPF Economie, avec une augmentation de 124 % de la production. Celle-ci a même augmenté d'au moins 54% par rapport à la précédente année record de 2018.

Rouge, rosé, blanc ou mousseux : tous les types de vin bénéficient de l'augmentation de la production. Le vin rouge (+220 %) et le vin blanc mousseux (+161 %) ont cependant été davantage plébiscités que le vin blanc (+92 %), le rosé (+55 %) et le rosé mousseux (+37 %).

Flandre et Wallonie ont produit l'an dernier la même quantité de vin, soit 1,5 million de litres. Le Sud du pays enregistre cependant la plus forte hausse, de 140 % tandis qu'au Nord, la croissance était de 109 %.

Les provinces du Hainaut, avec 801 630 litres (+124 %) et de Liège, avec 321 967 litres (+422 %) ont porté l'augmentation de la production en Wallonie tandis qu'en Flandre, c'est le Limbourg (627 009 litres, +101 %) et Anvers (129 941 litres, +391 %) qui ont connu la plus forte croissance.

En 2022, la Belgique comptait 259 vignerons, amateurs et professionnels. La Wallonie rattrape peu à peu son retard sur la Flandre, comptabilisant désormais 40 % des vignerons belges, contre 25 % en 2019.