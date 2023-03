Le gendarme nucléaire a remis une note de 10 pages pour prolonger un peu Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Si accord politique il y avait, le cadre réglementaire devrait évoluer. Ensuite, l’AFCN statuerait sur les travaux à réaliser par Engie, qui n’est pas chaud du tout…

Prolonger Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 pour faire face aux prochains hivers? Pas gagné…

"Oui, une note a bien été envoyée au gouvernement. Cependant, nous ne la diffusons pas actuellement, on laisse le temps au gouvernement et aux différentes parties prenantes de faire leur analyse", nous explique-t-on à l’agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Georges-Louis Bouchez, président du MR, a manifestement eu le temps de la lire et estimait ainsi que la presse flamande se trompait...