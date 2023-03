La Belgique envisage la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 sans mettre les réacteurs à l'arrêt

La Vivaldi confirme qu'elle va explorer la piste d'une prolongation de Doel 4 et Tihange 3, mais sans mettre les réacteurs à l'arrêt. Cette approche permettrait à la Belgique de garantir une plus grande sécurité d'approvisionnement pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027, tous les deux jugés problématiques sans apport du parc nucléaire. Cette piste écarte par ailleurs la prolongation des vieux réacteurs nucléaires, une opération à laquelle Engie et l'AFCN n'étaient pas favorables.