La médiane des anticipations d'inflation à 12 mois a été revue à 4,9% contre 5,0% un mois plus tôt, tandis que celle à trois années a reculé plus nettement, à 2,5% contre 3%, précise la BCE. En Belgique, l'inflation continuerait à osciller autour de 3%, tout comme aux Pays-Bas et en Espagne.

Dans une semaine, les gouverneurs de la Banque centrale européenne se réuniront pour examiner l'évolution de la politique monétaire sur le Vieux Continent. Les taux d'intérêt devraient être relevés de 50 points de base pour atteindre 3%. Fin février, les données d'Eurostat ont démontré que l'inflation sous-jacente - excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation - avait atteint un nouveau record, ce qui pourrait inciter l'institution de Francfort à poursuivre son resserrement monétaire.

Les nouvelles prévisions de la BCE ont fait baisser les taux d'intérêt du marché secondaire. Le taux belge à 10 ans a ainsi baissé de 7 points de base pour atteindre 3,25 %. Lundi, il avait grimpé jusqu'à 3,3 %, un niveau inégalé depuis 2012.