La ministre De Sutter réagit au départ du CEO de bpost : "Diriger une entreprise publique, c'est donner l’exemple. Or ici, ce n'était pas le cas"

Un communiqué de bpost est venu confirmer l'information dévoilée par Business AM plus tôt dans la journée : le patron de l'entreprise Dirk Tirez et bpost se séparent.