M. Lavrov a déclaré que "si l'accord est appliqué à moitié, alors la question de son extension devient plutôt compliquée", en assurant que les clauses du pacte devant profiter à la Russie n'étaient "pas du tout" appliquées. "On ne peut prolonger que ce qui est déjà appliqué", a-t-il insisté, lors d'une conférence de presse après une rencontre à Moscou avec son homologue saoudien, Faisal bin Salman Al Saud.

"L'Initiative des céréales en mer Noire", appellation officielle de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine, découle d'un pacte scellé le 22 juillet ayant permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par l'attaque russe en Ukraine. Vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial, il a été reconduit mi-novembre pour les quatre mois d'hiver et expire le 18 mars prochain.

La Russie pénalisée à plusieurs niveaux

L'Ukraine avait réclamé mardi des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire, utilisées pour le transport de ses céréales, et le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, avait demandé lors du G20 début mars que la Russie renouvelle l'accord. La Russie, de son côté, se plaint que le volet de cet accord qui devait lui permettre d'exporter des engrais sans sanctions occidentales ne soit pas totalement respecté, à ses yeux.

"Nos collègues occidentaux, les Etats-Unis, l'UE, déclarent de manière pathétique qu'aucune sanction ne concerne les produits alimentaires et les engrais, mais ce n'est pas une position honnête", a affirmé M. Lavrov. "Les sanctions interdisent aux bateaux russes transportant des céréales et des engrais d'entrer dans les ports appropriés (et) interdisent aux bateaux étrangers d'entrer dans des ports russes pour récupérer ces cargaisons", at-il affirmé. "Et le prix des assurances (pour les bateaux) a été multiplié par quatre à cause des sanctions", a ajouté Sergueï Lavrov.