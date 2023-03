Retraites : en France, comment les contribuables financent le très avantageux régime des sénateurs

Équilibré, certes, mais avec quel financement ? Qui contribue réellement à ce système qui permet d’acquérir une pension de 2 200 euros par mois en seulement six ans de mandat, contre 685 euros en cinq ans, désormais, pour les députés, ces derniers – en fort déficit – s’étant alignés sur la fonction publique depuis 2018 ? Un dispositif qui ne montre aucune volonté de réforme, si ce n’est l’adaptation au futur report de l’âge légal de départ à 64 ans, et qui restera, après le projet du gouvernement qui supprime la plupart des régimes spéciaux encore existants, comme l’un des systèmes les plus lucratifs de France.

Trésor de guerre

Créée en 1905, la caisse autonome du Sénat s’est constituée, au fil des années, un petit trésor de guerre de 600 millions d’euros, placé notamment en produits financiers, et qui lui permettent de financer une grande partie des pensions. En 2021, par exemple, pour régler les 40 millions de retraites des anciens élus, les produits financiers, avec 14 millions, ont représenté 35 % du total, soit autant que les cotisations des sénateurs et du Sénat en tant qu’employeur. Le reste (près de 12 millions), correspond au déficit du régime cette année-là, répercuté sur le bilan de la caisse. Et qui devrait être compensé, comme c’est arrivé par le passé, par les années plus fastes.

Le régime est donc effectivement, comme le dit Larcher, globalement à l’équilibre. Ce qui n’épuise pas la question des sources de financement qui permettent de l’atteindre. À commencer par ce trésor de guerre de 600 millions, placé sur les marchés. “On peut légitimement se demander si c’est le rôle du Sénat d’investir autant d’argent public dans des placements, s’interroge ainsi René Dosière, ex-député socialiste, connu par le passé pour avoir scruté les dépenses de l’Elysée. Une assemblée, qui détermine son propre budget, n’a pas besoin d’avoir autant de réserves.” Si ce n’est, en l’occurrence, pour financer une partie de ce régime très spécial.

Quant à l’autre source de financement – celle des cotisations – elle est plus problématique encore. Avec un taux de contribution retraite (base et complémentaire) d’un peu plus de 15 % rapporté à l’ensemble de sa rémunération brute (1 158 euros sur environ 7 500 euros), le sénateur cotise quatre points de plus qu’un député (10,85 %) ou qu’un salarié du privé (11 %), comme a pu le reconstituer CheckNews. Mais c’est surtout la part employeur qui pose question. Représentant 27 % du revenu brut du sénateur, et même 34 % avec les “accessoires de pensions” pris en charge par le budget du Sénat, la cotisation employeur est 1,7 à 2 fois plus importante que celle d’un employeur du privé…

Comptes 2021. Sources : Sénat, Assemblée nationale, Caisse d’orientation des retraites. Calculs : “CheckNews”. À noter : les comptes ont été simplifiés pour certains postes, ce qui explique une très légère différence dans le résultat par rapport aux comptes officiels.

La “condition de son indépendance”

Le fait de “surcoter” pour un employeur public n’a, en soi, rien d’extraordinaire. L’État employeur, par exemple, avait en 2020 un taux de cotisation implicite de 85 % (le régime des fonctionnaires de l’État étant automatiquement à l’équilibre chaque année), et les hôpitaux et collectivités locales un taux de plus de 30 %. Mais ces niveaux de cotisation viennent compenser un déficit démographique et non pas un avantage par rapport au droit commun, comme le rappelait dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) de septembre 2022.

Ainsi, “en tenant compte des différences de situation démographique, l’effort contributif des salariés du secteur privé et des fonctionnaires civils est quasiment identique en 2020”, note le COR. Autrement dit, “dès lors que les régimes sont placés sur un pied d’égalité (même assiette de cotisation, même rapport démographique notamment), les taux pratiqués dans le public et le privé sont équivalents”. Et fournissent globalement et en moyenne, les mêmes niveaux de prestations.

Dans le cas de la Chambre haute, il en est donc tout autrement : le Sénat, en tant qu’employeur, surcotise, non pas pour – uniquement – compenser un éventuel déficit démographique, mais bien pour fournir une pension très supérieure, par année cotisée, comparé au reste de la population. Et ce budget n’est pas autrement financé que sur fonds publics.

Pour René Dosière, cependant, la détermination de son budget par le Sénat, et par lui seul, “est la condition sine qua non de son indépendance”. “Dans ce cadre, la pension de retraite, qui fait partie du statut du sénateur, est un choix souverain de cette assemblée, qui décide comme elle le souhaite de ses dépenses, ajoute Dosière. Après, on peut toujours se poser la question de savoir si le niveau de la pension est excessif ou pas…”