Débâcle à la Silicon Valley : gros coup de froid sur le secteur bancaire... et nouvelle crise financière?

Nouvelle crise financière ? On est ici dans un autre scénario, moins global qu’en 2008, mais les organismes liés à la Silicon Valley Bank et à sa maison-mère, vont sans doute peiner à retrouver l’équilibre. Et c’est tout l’écosystème du private equity (le non coté) qui va subir pendant des semaines la défiance du marché. À preuve, vendredi chez nous, le ressac encaissé par les actions de la société à portefeuille Sofina, lestée, on le sait de belles participations dans le private equity. Plus largement, les banques cotées ont subi de plein fouet le mouvement de recul des gestionnaires, elles qui avaient pourtant entamé l’année sur de belles progressions liées à la perspective de la reconstitution de leurs marges dans le cadre de la hausse des taux d’intérêt.

Les taux d’intérêt, encore

La semaine qui s’annonce risque fort d’être encore placée sous le signe des taux, la Banque centrale européenne (BCE) réunissant ses décideurs en matière de politique monétaire jeudi prochain avec, à la clé, une nouvelle hausse de 50 points de base (0,50 %) de ses taux de référence. Ce ne sera pas une bonne nouvelle, mais elle a déjà été intégrée par les opérateurs et on n’attend pas de mouvement particulier après cette annonce. Il est vrai que chez nous, alors que les prix de l’énergie sont revenus à des niveaux tolérables, l’inflation sous-jacente reste préoccupante. Les coups de frein de la BCE donnés à l’économie de la zone euro au travers de ses hausses de taux à court terme ne donnent pas encore suffisamment de résultats pour stopper le mouvement. En Allemagne, l’inflation se maintient en rythme annuel à +8,7 % et la production industrielle ralentie l’an passé par les prix du gaz, a redémarré. Chez nous, la Banque nationale prévoit une croissance mesurée de 0,4 % pour le trimestre en cours.

Manque de réaction

Aux États-Unis, aussi, le manque d’effets de la politique monétaire restrictive annonce une poursuite de la fermeté monétaire de la Fed, mais ici, la crainte qui a pesé sur les places new-yorkaises en début de semaine, est celui de voir l’institut d’émission opter pour des hausses plus élevées que les 25 points de base envisagés précédemment. Mais les propos inquiétants, fermes, tenus par le patron de la Fed face à la Chambre des représentants, tiennent sans doute en grande partie d’une stratégie psychologique destinée à refroidir les ardeurs des entreprises et des consommateurs. Dans la pratique, les chiffres de l’emploi dévoilés vendredi montrent un début de ralentissement, le taux de chômage passant de 3,4 % en janvier, à 3,6 % en février.

Le rythme de créations de postes a également baissé, tout en restant important dans l’absolu, avec 311 000 emplois créés en février contre 504 000 en janvier. En semaine, la Banque du Canada qui s’adapte à un contexte économique assez semblable à celui des États-Unis, a opté pour une pause dans sa tactique monétaire restrictive, estimant que la courbe de l’inflation présentait une perspective satisfaisante à moyen terme. De quoi conduire à la Fed à ne pas troubler les opérateurs par un resserrement plus marqué qu’attendu ?

Bancaires suspectées

En Bourse, l’événement marquant reste la glissade des bancaires, même celles n’ayant aucun lien apparent avec la Silicon Valley Bank (SVB) – qui cherche désormais repreneur après un “bank run” d’anthologie. Aux États-Unis, on a vu des chutes de 22 % pour First Republic Bank, 20,1 % pour Signature Bank, 16 % pour Zions Bancorp, 14,1 % pour Charles Schwab, et même 9,3 % pour JPMorgan. En Europe, retenons les écarts négatifs de Barclays (-8,6 %), Deutsche Bank (-8,5 %) ou d’ING (-7,1 %), parmi les plus significatifs.

Mais on est loin d’un scénario de crise de liquidité. SVB, au passage s’est délestée de plus de 20 milliards de dollars d’obligations, encaissant une perte au passage, mais la contrepartie était bien présente. Retenons encore chez nous la faiblesse des immobilières confrontées au contexte de taux élevés, mais de manière moins sensible qu’ailleurs où l’endettement est moins encadré que pour nos SIR (sociétés immobilières réglementées).