Selon ce document - préparé par les partenaires sociaux au sein du Conseil national du Travail (CNT) et du Conseil central de l'Économie (CCE) à la demande du gouvernement -, trois quarts des fonctionnaires ont pris leur pension avant 65 ans. Et 7,75% l'ont même fait avant leurs 60 ans.

Pour les fonctionnaires, les possibilités de partir plus tôt à la retraite sont plus souples que pour les salariés. Ceux exerçant des métiers pénibles - comme les militaires ou les facteurs - peuvent ainsi mettre fin à leur carrière plus tôt.

Au cours des cinq dernières années, l'âge de départ à la pension des fonctionnaires a toutefois augmenté, selon le rapport. En 2017, seuls 15% d'entre eux prenaient une telle décision à leurs 65 ans.

On observe également une évolution chez les prépensionnés, qui passent d'une retraite à 60 ans ou moins à une retraite à 62 et 63 ans. En 2021, la plupart des départs à la pension (22%) concernait le groupe de personnes âgées de 61 ans.