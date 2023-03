"Nous disposons d'un cadre réglementaire et de résolution très solide en Europe, mais il est évident que des développements bancaires comme celui-ci soulèvent des questions, et nous en discuterons bien sûr aujourd'hui au sein de l'Eurogroupe", a déclaré M. Donohoe en faisant référence à la réunion des ministres des finances de la zone euro, prévue de longue date, qui se tiendra plus tard ce lundi.

Selon M. Donohoe, cela montre une fois de plus que les risques et les moments de changement peuvent survenir de manière inattendue. "D'un point de vue européen, nous sommes en bonne position. Nous avons considérablement adapté notre cadre réglementaire au cours de la dernière décennie. Nous pouvons suivre l'évolution de la situation et y réagir si cela s'avère nécessaire", a déclaré l'Irlandais. Il s'est dit convaincu que "nous sommes capables de gérer ce type de risque".

Selon M. Donohoe, nous examinerons également comment faire en sorte que le secteur technologique puisse continuer à se développer et que ses perspectives ne soient pas affectées de manière significative. "Je pense que notre système bancaire en Europe comprend très bien le risque dans le secteur technologique européen et mondial et qu'il a mis en place les mesures adéquates pour gérer ce risque et y faire face à l'avenir", a conclu le président de l'Eurogroupe.

La Silicon Valley Bank, principalement active en tant que banquier des entreprises technologiques, a fait faillite la semaine dernière. Il s'agit de la plus grande faillite d'une banque américaine depuis la crise financière de 2008. La nouvelle a fait chuter les marchés boursiers lundi. Les investisseurs se sont réfugiés en masse dans les obligations d'État jugées sûres.