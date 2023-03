Peter Vanden Houte (ING) : “Les futures élections belges inquiètent les agences de notation”

Faut-il s’inquiéter de cet avertissement de Fitch ?

Émettre des perspectives négatives, c’est le premier pas vers la dégradation de la note d’un pays. Mais on n’y est pas encore. L’avertissement est toutefois là et il faut en tenir compte. Fitch dit : si rien ne se passe, on sera obligé d’abaisser la note de la Belgique. L’agence cite comme premiers éléments les déficits budgétaires élevés et persistants de notre pays. Avec un déficit budgétaire supérieur à 5 % pour 2023, nous sommes le dernier ou l’avant-dernier pays de la zone euro en la matière, loin de la moyenne pondérée qui est de 3,3 % dans la zone. La moyenne des déficits des pays qui ont le même rating que la Belgique, à savoir un AA, est même de 0,8 %.

Comment expliquez-vous ce tel écart budgétaire entre la Belgique et les autres pays de la zone euro ?

Comme partout en Europe, les dépenses publiques ont fortement augmenté depuis la pandémie et la guerre en Ukraine. Et elles n’ont pas été abaissées par après. On sait toutefois que toutes les mesures de soutien liées à l’énergie devraient prendre fin durant le courant de cette année et alléger quelque peu les finances publiques. Mais le coût du vieillissement est structurel et plus complexe à régler. On ne peut pas ainsi pas dire aux pensionnés qu’on va diminuer leurs pensions du jour au lendemain. La seule chose qu’on peut faire, c’est limiter l’augmentation en faisant en sorte que les gens continuent à travailler plus longtemps. Pour Fitch, il n’y a toutefois pas de perspectives d’un assainissement budgétaire rapide en Belgique, dont la dette continue d’augmenter.

La perspective des élections en Belgique inquiète aussi les agences de notation. Pourquoi ?

Fitch craint que le gouvernement belge ne soit pas capable de faire les réformes nécessaires, celle du marché du travail ou des pensions, pour améliorer les finances belges. Et le fait que les élections approchent – elles auront lieu en 2024 – n’arrange rien. Cela va devenir très difficile pour le gouvernement de prendre des mesures impopulaires, comme augmenter les impôts ou réduire les dépenses, en pleine campagne électorale. Il y a un autre élément, plus particulier à notre pays qui fait que les élections inquiètent les agences de notation. Fitch l’explique d’ailleurs dans sa dernière note : vu l’historique de la Belgique, la formation d’un gouvernement risque de prendre du temps après les élections, ce qui exclut aussi toute forme de réforme fiscale. Il a fallu attendre près de 500 jours pour former l’actuel gouvernement De Croo.

Existe-t-il quelques éléments positifs dans la note de Fitch ?

La Belgique a la chance de faire partie de la zone euro, ce qui est un avantage. La monnaie européenne devient de plus en plus une devise de réserve et elle est fort demandée par des pays tiers. Fitch explique aussi que le système bancaire belge semble assez solide.

guillement Pour l’instant, tout le monde s’excite sur ce qui se passe avec le système bancaire aux Etats-Unis.

L’agenda le plus pressant pour la Belgique n’est-il pas celui du retour programmé du pacte de stabilité dès 2024 par la Commission européenne ?

Oui, on avait suspendu ce Pacte durant la pandémie et la guerre en Ukraine. Mais dès octobre de cette année, la Belgique va devoir présenter un budget crédible avec un déficit budgétaire maximum de 3 % si elle veut éviter les remontrances des instances européennes. Fin avril, le gouvernement belge doit déjà présenter son programme de stabilité, qui est un trajet à plus long terme pour assainir ses finances publiques.

Cet avertissement de Fitch a-t-il déjà une influence sur les taux belges ?

Non pas encore. Les taux longs ont même fortement baissé, 28 points de base pour la Belgique, à cause de la panique actuelle sur les marchés. Pour l’instant, tout le monde s’excite sur ce qui se passe avec le système bancaire aux États-Unis. Il y a toutefois un léger élargissement du spread, le différentiel des taux belges avec l’Allemagne. Il faut voir si cela persiste dans les semaines qui viennent quand les marchés se seront un peu calmés.