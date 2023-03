L’Allemagne fait de la résistance et bloque la législation sur la fin des voitures à moteurs thermiques en 2035

Finalement, c’est non. En l’état, en tout cas. L’Allemagne a pris la tête d’un groupe d’États membres qui réclament la révision de la proposition de la Commission européenne de ne plus autoriser la vente de voitures neuves équipées de moteur thermique à partir de 2035. Le Conseil, l’institution qui représente les États membres, avait pourtant trouvé un accord de principe sur cette question. Et c’est sur base de cet accord que le Parlement européen avait approuvé, le 14 février dernier, les objectifs de réduction des émissions des voitures, dont la fin des moteurs thermiques (essence et diesel) pour les voitures et les véhicules utilitaires légers en 2035.