"Au mauvais moment, mais nécessaire" : les cotisations des indépendants en forte hausse

Cette fois, impossible d’augmenter le prix de ses devis dans de telles proportions, sous peine de faire fuir ses clients, alors que ses dépenses (matières premières, frais de personnel) augmentent aussi fortement. Fons voudrait diminuer ses cotisations sociales en dessous du seuil légal, mais ce n’est pas possible.

Cette hausse de 12 %, Bob (prénom d’emprunt), indépendant dans le secteur des médias, va lui aussi la subir dans les prochaines semaines. Pourtant, ses revenus ont à peine augmenté de 5 %. Difficile à encaisser.

Un geste

Fons et Bob sont deux indépendants parmi tant d’autres qui traversent une passe compliquée et dont la situation a alerté le Syndicat neutre pour indépendants (SNI). Celui-ci appelle le ministre des Indépendants et des Classes moyennes, David Clarinval (MR), à prendre des mesures. Le SNI demande un geste en faveur de ces nombreux indépendants dont les dépenses augmentent dans des proportions que ne suivent pas leurs revenus, et qui doivent en même temps payer davantage de cotisations sociales. Concrètement, la cotisation minimale pour un indépendant à titre principal passe de 782 à 875 euros ; celle pour un indépendant à titre complémentaire augmente de 86 à 97 euros et la cotisation maximale passe de 4 482 à 5 017 euros.

Interpellé par La Libre, le cabinet Clarinval dit comprendre la situation compliquée que vivent ces indépendants, mais justifie l'augmentation de leurs cotisations. Il faut savoir que, pour calculer les cotisations provisoires d'un indépendant, on se base sur ses revenus d'il y a trois ans. Or, le revenu 2020 ne tient pas compte de l'augmentation du coût de la vie entre 2020 et 2023. Pourtant, explique le cabinet du ministre, la cotisation définitive 2023 sera calculée sur la base du revenu définitif de 2023. Et si l'on ne tient pas compte de l'inflation, la cotisation provisoire s'écartera trop fortement de la cotisation définitive. Et l'indépendant qui aura versé trop peu de cotisations sociales devra régulariser sa situation, avec des majorations à la clé, qui peuvent faire très mal.

L’année 2020, celle du Covid

Pour cette raison, poursuit le cabinet, il est prévu une sorte d'indexation des cotisations. Cette année, le revenu 2020 (qui sert de base au calcul des cotisations 2023) est augmenté de 18,31 %. Et les cotisations provisoires augmentent de 12 %. La cotisation définitive ne sera cependant pas calculée sur la base de l'année 2020, mais bien de l'année 2023. "Ainsi, si l'indépendant a réellement gagné moins que le revenu revalorisé 2020, il aura un remboursement de cotisations sociales, assure le cabinet. Dans l'hypothèse où le revenu 2023 de l'indépendant suit l'augmentation du coût de la vie, il n'aura pas payé trop de cotisations sociales. Toutefois, si l'indépendant estime que son revenu diminue en dessous du niveau du revenu 2020 revalorisé, il peut demander une réduction de ses cotisations sociales."

Le cabinet Clarinval ajoute que deux éléments particuliers doivent aujourd’hui être pris en compte. Premièrement, l’année de revenus 2020 est l’année de la crise du Covid, ce qui a immanquablement entraîné des revenus bas dans le chef de beaucoup de travailleurs indépendants. Deuxièmement, l’inflation a entraîné une indexation particulièrement élevée des montants de 2023. En supposant une reprise d’activité après la crise de la Covid, la réunion de ces deux facteurs entraîne un risque de sous-évaluation des cotisations sociales provisoires de 2023 car il est probable que les revenus de référence ne correspondent pas aux revenus définitifs de l’indépendant en 2023 et que les indépendants ne s’en rendent pas compte vu l’indexation particulièrement élevée des montants.

Pour le cabinet Clarinval, certes, "cette forte indexation arrive au mauvais moment, mais elle est nécessaire". Sans cela, les indépendants risquent des régularisations de cotisations élevées, assorties d'intérêts de retard. Et de rappeler que les indépendants confrontés à une situation particulièrement difficile peuvent demander des facilités de paiement. Le SNI insiste pour que les caisses d'assurances sociales se montrent compréhensives dans de tels cas.